Giuseppe Conte in Abruzzo “minaccia” la Meloni | “Possiamo dare la spallata decisiva a FdI nel suo feudo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Sardegna di Alessandra Todde,mette nel mirino anche l’, dove domenica 10 marzo sono in programma le votazioni regionali. A sfidarsi il presidente uscente del centrodestra Marco Marsilio e Luciano D’Amico per il centrosinistra.avverte: “Pronti aun’altraa FdI”, leader del M5S, in un punto stampa rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto che dall’potrebbe arrivare un’altraal Governo, dopo la vittoria in Sardegna.ha definito l’unper ...