Giunti al weekend degli Oscar | ecco come goderteli al meglio

(Di venerdì 8 marzo 2024) La serata di premiazione dei Golden Globe ha dato il via, lo scorso 8 gennaio, al periodo in cui il comparto culturale e creativo americano premia i migliori prodotti cinematografici e televisivi e si sta avvicinando anche l’appuntamento più importante in assoluto con cui culmina la stagione dei premi: la notte2024. Con i bookmaker già all'opera da un po', possiamo già pregustare un red carpet pieno di strass, abiti lunghi e lustrini e ipotizzare quali saranno i film e i protagonisti favoriti alla vittoria. In attesa di vivere le emozioni che,ogni anno, gli Academy Awards sanno regalare,cosa c'è da sapere2024. Dove e quando si svolgerà la serata e chi vedremo alla conduzione Le candidature ufficiali aglisono state presentate ...