(Di venerdì 8 marzo 2024) Verona, 8 marzo 2024 –. E stavolta è colpa del troppo affetto, dell’eccessivo attaccamento e delle ripetutericevutepersone. É ladia Verona ad essere rimasta, a presentare da alcuni giorni un piccolo foro che si è aperto nel busto della scultura in bronzo della giovane innamorata presente nel celebre cortile di Via Cappello, proprio sotto al balcone. Ogni giorno labronzea nella Casa di, in centro storico a Verona, è presa d'assalto da centinaia di visitatori di tutte le età, arrivati da ogni parte del mendo. E nessuno si sottrae al rito della carezza al seno della, riproduzione ...

Giulietta ancora vittima d’amore: la sua statua danneggiata dalle troppe carezze degli innamorati: La ripetizione del tradizionale rito della carezza al seno ha causato un foro nella scultura della giovane eroina shakespeariana nel centro di Verona ...ilrestodelcarlino

L'8 marzo calano ancora i prezzi di benzina e diesel: quanto costa adesso il pieno in città e in autostrada: Prezzi in calo. Il secondo weekend di marzo 2024 si apre con benzina e diesel in discesa mentre prosegue la guerra tra Israele e Hamas che accende il Medio Oriente. Quanto costa oggi fare il pieno in ...notizie.virgilio

Donne top manager nell'auto: Tesla, Audi e Peugeot: Dal 2018 Robyn Denholm è presidente di Tesla. Hildegard Wortmann è nel board Audi dal 2019. Linda Jackson dal 2021 è Ceo di Peugeot ...gazzetta