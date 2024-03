Giulia Tramontano | il video del gender reveal di Thiago

(Di venerdì 8 marzo 2024) Due futuri genitori in felici circondati da amici e molti bambini. Così apparivano il 17 marzo 2023e Alessandro Impagnatiello in occasione del “”, la festa in cui si scopre il sesso del nascituro: sono i palloncini azzurri a rivelarlo tra le grida dei piccoli e gli applausi. Ma il piccolonon verrà mai alla luce e il perché è cronaca. Le immagini sono state proiettate giovedì nell’aula di tribunale a Milano dove si celebra il processo per l’omicidio die hanno provocato uno dei pochi moti d’emozione nell’imputato che ha alzato gli occhi per guardarle prima di iniziare a singhiozzare. Alessandro Impagnatiello durante l'udienza del processo milanese a suo carico sull'omicidio della fidanzata ...

