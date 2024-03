Giulia Tramontano | il video del gender reveal di Thiago | Alessandro Impagnatiello sembrava felice | ma già la stava avvelenando

Il video della festa per Thiago proiettato in aula al processo per l'omicidio di Giulia Tramontano: Giulia scherza, sorride, immagini inedite mostrate durante la testimonianza della mamma di Giulia, uccisa al settimo mese di gravidanza. In quei giorni, secondo l'accusa, Impagnatiello la stava avvele ...rainews

Il Tempo delle donne, diritti guadagnati ma libertà persa: Abbiamo guadagnato diritti, ma perso libertà. È l’8 marzo, ma è una lotta continua. E non vuole essere, questa, la solita ...iltempo

Il video della festa per Thiago proiettato in aula al processo per l'omicidio di Senago: Le immagini mostrate durante la testimonianza della mamma di Giulia, uccisa al settimo mese di gravidanza. In quei giorni, secondo l'accusa, Impagnatiello la stava avvelenando con un topicida ...rainews