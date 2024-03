Giulia Rigon massacrata e uccisa dal fidanzato | per lui niente ergastolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ventuno anni di carcere e 600mila euro di risarcimento danni sono stati inflitti a Henrique Cappellari, un 30enne di origini brasiliane, condannato per l’omicidio della fidanzata. L’omicidio brutale, avvenuto il 19 dicembre 2021 all’interno di un camper a Bassano del Grappa, ha scosso l’opinione pubblica, soprattutto in occasione dell’8 marzo, giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. La Corte d’assise di Vicenza, presieduta dal giudice Lorenzo Miazzi, ha deciso per una pena severa, sebbene non sia stata accolta la richiesta di condanna all’avanzata dall’accusa.da violenze indicibili: il torace sfondato dalle botte La giovane, originaria di Asiago, è stata vittima di una violenza estrema che ha ...