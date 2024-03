Girona vs Osasuna – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilcercherà di rimettere in piedi la sfida per il titolo della Liga quando sabato 9 marzo sera accoglierà all’Estadi Montilivi unin forma. I padroni di casa, che restano al secondo posto in classifica, hanno perso tre delle ultime quattro partite in campionato e sono scivolati a sette punti dal Real Madrid, leader della divisione, mentre l’, grazie alla sua recente forma fisica, è salito in decima posizione. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlavrebbe dovuto avere un calo durante una campagna straordinaria, e le sue recenti difficoltà hanno permesso al Real Madrid di aprire un vantaggio ...