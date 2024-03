Girl Power Icons | 10 donne pop che stanno promuovendo l’empowerment femminile

(Di venerdì 8 marzo 2024) Leche hanno segnato la storia del femminismo hanno giocato un ruolo fondamentale nel portare avanti la lotta per l’uguaglianza di genere in modi diversi e significativi. Nel secolo scorso, ci sono state figure come Simone de Beauvoir, nota per il suo libro Il secondo sesso, Emmeline Pankhurst, leader del movimento delle suffragette nel Regno Unito, e Gloria Steinem, la giornalista americana che ancora oggi continua a sostenere i diritti dellee ad essere un’advocate del movimento di liberazione delle. Grandiprotagoniste della storia che hanno plasmato il nostro passato. Ma se guardiamo al presente, al qui e ora, ci sono altrettanti grandiche, in modo diverso rispetto al secolo scorso,usando la loro influenza nel mondo per promuovere ...

Su Netflix arriva “Damsel”, il fantasy Girl Power con Millie Bobby Brown, perfetto per l’8 marzo: L'attrice di Stranger Thing interpreta una principessa pronta a tutto pur di uscire viva dalla tana di un drago. Con un messaggio per tutte le donne in difficoltà: non arrendetevi e combattete sempre ...iodonna

Il Girl Power va... in viaggio: Girl Power Express. Questa sera alle 21 all’interno della biblioteca comunale di via Pietro Nenni, il Comitato biblioteca, all’interno della rassegna “Marzo in rosa”, ha organizzato una serata dal ...polesine24

Mean Girls, rimossa la battuta che ha offeso Lindsay Lohan: La battuta del nuovo film di Mean Girls, che ha "deluso e offeso" Lindsay Lohan, è stata cancellata nella versione digitale ...lascimmiapensa