Giovedì nero per Telecom Italia dopo la presentazione del piano industriale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giornata nera quella del 7 marzo 2024 per le azioni in Borsa di, il gigante delleunicazionino. Le quotazioni dell’azienda hanno subito un brusco crollo, chiudendo con una perdita del -23,79%. Tale variazione ha comportato una perdita di circa 1 miliardo di capitalizzazione in una sola seduta. Il perché del crollo La causa principale di questa forte flessione è stata ladel nuovostrategico da parte del gruppo. Nonostante le aspettative positive, ilnon è riuscito a rassicurare gli investitori, che hanno reagito negativamente alla notizia. Si tratta del primodel gruppo telefonico senza la proprietà della rete fissa, la quale entro l’estate verrà trasferita al consorzio guidato dal fondo ...