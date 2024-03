Giovani e prevenzione. Povertà infantile in città. Quei sei ragazzi su dieci che non si curano i denti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il 33% è in sovrappeso od obeso - uno su tre -, solo l’8% fa più di tre ore di attività fisica a settimana, l’80% delle loro famiglie acquista spesso dolci e bibite zuccherate. Il 71% ha bisogno di cure odontoiatriche e per il 40% sono urgenti, hanno carie o addirittura ascessi, ma il 59% non porta avanti il percorso terapeutico che viene proposto. Dipingono un "allarme", spiega la professoressa Claudia Dellavia, i dati preliminari raccolti dalla facoltà di Medicina della Statale tra circa trecentomilanesi in collaborazione col programma QuBì di Fondazione Cariplo, illustrati ieri alla presentazione del progetto “StaiSano!“ Dati che riguardanoin difficoltà economiche e sociali: QuBì è un programma contro laarticolato in 23 reti e 25 quartieri di Milano. Il progetto “Per il ...