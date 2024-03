Giornata Internazionale della Donna | Testa | “La boxe è uno sport femminile e c’è parità di genere”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo 2024 – La prima medaglia olimpica del pugilatoitaliano invia il suo messaggio per la. Irmaè un simbolo per loazzurro e per tutte le ragazze che desiderano salire sul ring e che lo fanno tutt’oggi. La campionessa mondiale e bicampionessa europea delle Fiamme Oro dichiara sull’Ansa, via video: “Il pugilato è unoassolutamente, come Nazionale lo abbiamo dimostrato e come squadra lo dimostriamo ogni volta che saliamo sul ring e tutte le volte che partecipiamo a qualche campionato. Laè unod’eleganza e danza pugilistica ed è anche il mio modo di combattere. Stiamo cercando di raggiungere la ...

8 marzo, Meloni: "Fiera dei risultati sull'occupazione femminile ma non dobbiamo fermarci": La festa per i diritti delle donne ROMA- E’ prevista domani, al Quirinale, dalle ore 11, la cerimonia per celebrare la Giornata Internazionale della donna. Alla cerimonia parteciperanno le alte… Leggi ...informazione

8 marzo, l'iniziativa della Juventus per la promozione dell'uguaglianza di genere: In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne la Juventus rinnova il suo impegno nella promozione dell'uguaglianza di genere dentro e fuori dal campo .gianlucadimarzio

8 Marzo, gli appuntamenti in programma a Spoleto: Numerosi gli appuntamenti in programma in occasione della Giornata Internazionale della Donna nel weekend da venerdì 8 a domenica 10 marzo che il Comune di Spoleto organizza in collaborazione con le ...perugiatoday