Giornata Internazionale della donna “Panchine rosse” alla Farnesina e nelle ambasciate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) In occasione, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri eCooperazione, On. Antonio Tajani, ha chiestodi prepararsi a instre in ogni ambasciata d’Italia nel mondo una “panchina rossa”. “L’Italia deve mobilitarsi in prima linea per promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile, in particolar modo per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e anche discriminazione a danno delle donne”, ha dichiarato il Ministro. “Per questo anche nel nostro Ministero e in ogni ambasciata deve entrare il simbolo delle”. Secondo Tajani, “la panchina rossa è un ...