Giornata internazionale della donna | origini | ragioni e storia dell’8 marzo

(Di venerdì 8 marzo 2024) La(odei diritti delle donne) ricorre l’8di ogni anno e sottolinea l’importanzalotta per i diritti delle donne. Un giorno in cui si ricordano le conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute, ma in cui soprattutto si richiama anche l’attenzione sulle disuguaglianze di genere ancora esistenti. Viene celebrata negli Stati Uniti a partire dal 1909, in alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922. Spesso viene erroneamente definita “Festa” anche se la motivazione alla basericorrenza non è una festività, e negli ultimi anni sta infatti riacquisendo il suo senso politico e di lotta, con scioperi diffusi ...