Giornata internazionale della donna Iniziative ovunque | Puglia compresa

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nel 1909, l’8 marzo, gli Stati Uniti d’America videro le donne manifestare per il diritto di voto. Si attuava così la serie di, nei paesi anglosassoni soprattutto. Si fa risalire così a quella data lache in Italia si celebra dal 1922. La condizione femminile è ancora da riconoscere appieno, da partesocietà, in ambito lavorativo, politico, manageriale, familiare anche. Numerosela. L'articolo ...