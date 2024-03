Giornata Internazionale Della Donna | a Milano cocktail e dolci che celebrano la femminilità

8 Marzo Abruzzo: momenti di riflessioni e manifestazioni in tutta la Regione: (wn24)-Redazione – 8Marzo 2024, Giornata Internazionale della Donna: per questo sono state diverse le manifestazioni dedicate a questa Giornata istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche ...wallnews24

8 marzo: Regione, in Liguria 20mila donne in sanità su 28mila: Nella Giornata Internazionale della donna, l'8 marzo, emergono numeri significativi sul numero di professioniste attive nella sanità ligure annuncia la regione Liguria: "su 28.000 dipendenti più di 20 ...ansa

Povere donne, storia (fin troppo ordinaria) delle italiane che non arrivano più a fine mese. “Madre, cristiana, ma non mi chiamo Giorgia”: Sola, madre, malata, precaria. In Italia basta e avanza per diventare povera. Ma anche per uscire dai radar dello Stato e non ricevere aiuto ...ilfattoquotidiano