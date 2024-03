(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Siano in una fase di profondo cambiamento. Il Governo ha finalmente intrapreso il tanto atteso '' dele siamo consapevoli che il processo normativo in corso può rappresentare una grossaper un'azienda comeche ha una enorme esperienza a livello internazionale". Ad affermarlo all'Adnkronos è Alejandro, Regional Manager Europe e Amministratore Delegatodi. "Come ha dichiarato qualche settimana fa Gonzaga Higuero, Ceo: l'- sottolinea- è in una fase di trasformazione e di innovazione rispetto aldel gioco.si propone diprotagonista in questo ...

Giochi, Pascual (Codere): "Riordino del settore in Italia è opportunità, vogliamo essere protagonisti": "Come ha dichiarato qualche settimana fa Gonzaga Higuero, Ceo Codere: l’Italia - sottolinea Pascual - è in una fase di trasformazione e di innovazione rispetto al Settore del gioco. Codere si propone ...adnkronos

EL - Milano, Messina verso il Partizan: "Affrontiamo una squadra molto fisica": Non sono mai partite banali quelle tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, due club storici che si sono affrontati anche in epoche molto diverse. Ad esempio, Zeljko Obradovic ha vinto il ...pianetabasket

EL - Gigi Datome: "Sostengo sempre il Fenerbahce, quando non è contro Milano": Gigi Datome ha parlato a TRT Sport. Tra gli argomenti trattati il suo nuovo incarico con la Nazionale. "In questo momento le cose stanno andando bene per me in Nazionale. Sono a ...m.pianetabasket