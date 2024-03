Gino Cecchettin | “Mia figlia Giulia era progressista | anche Elena | io invece sono conservatore”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 8 marzo 2024) È uscito nelle librerie lo scorso 5 marzo “Cara” (editrice Rizzoli), il libro cheha dedicato allauccisa lo scorso novembre dal suo ex ragazzo Filippo Turetta. “Non so se riuscirò a uscire da questo dolore ma penso che questo libro possa essere il primo passo”, ha spiegato oggi, ospite del programma di Radio 2 Non è un Paese per Giovani, condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate. Durante l’intervista il padre diha racconto delle critiche ricevute in questi mesi, soprattutto sui social, per la scelta di restare sotto i riflettori e parlare della sua storia. “stato male per quello che hanno detto di me”, ha ammesso. “Non bisogna lasciarsi opprimere dalla rabbia ...