Gino Cecchettin | “Abbraccerei i genitori di Filippo”

(Di venerdì 8 marzo 2024), padre di Giulia, la ragazza di 22 anni assassinata l’11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato reo confesso (e ora in carcere)Turetta, ha parlato agli studenti dell’Università di Roma La Sapienza. Lo ha fatto nell’ambito dell’iniziativa Obiettivo 5, giovedì 7 marzo. “Mi sono immedesimato neididiverse volte” ha detto. “Hanno tutta la mia comprensione, darei loro un abbraccio. Non li posso giudicare, stanno vivendo un dramma più grande del mio. Io cercherò di tornare a sorridere, ci sono già riuscito: ho amici e figli fantastici. Loro faranno più fatica, saranno sempre idi un omicida. Hanno tutta la mia comprensione“. In aula è scattato un applauso. “Spero sia per Giulia” ha dichiarato. ...