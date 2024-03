Gino Cecchetin e quel tatuaggio mai confessato a Giulia | una rosa per la moglie morta di tumore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una ricorrenza difficile, per. La prima Festa della Donna da trascorrere senza sua figlia, uccisa l’11 novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta che non accettava la fine della loro relazione. Intervistato da Conchita Sannino sulle pagine di Repubblica, l’uomo ha raccontato di essere ancora tormentato da tanti interrogativi, uno su tutti: la tragedia si poteva evitare? “Continuamente, te lo chiedi. Ma a me stesso, prima: cosa potevo fare. E dopo allo Stato, alla sicurezza. Io potevo parlare di più con lei. Scavare, magari non dare tanta libertà a una ragazza che pure era responsabile, coscienziosa come lei”. Il timore diCecchettin è che la figlia “si sia limitata nelle sue conversazioni, perché non voleva farmi preoccupare. Perciò dico ai genitori, quando me lo chiedono: non dobbiamo aver ...