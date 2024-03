Ginnastica ritmica Triplo salto in avanti per la San Giorgio ’79

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dal quinto al secondo posto.inper la San‘79 nella tappa di Forlì del campionato di serie A1 di. D, imprendibile, c’è Fabriano che verso l’ennesimo titolo italiano. Ma dietro, questa volta, c’erano le brianzole di Elena Aliprandi con 127.150, cinque punti in meno delle campionesse. Sontuosa la prestazione di Giorgia Galli: 33.300 alla palla e 32.050 al nastro. Completa il 31.900 al cerchio di Sasha Mukhina e il 29.900 di Gaia Pozzi per una “Sangio“ tutta tricolore. Prossimo appuntamento ad Ancona. E la San‘79 – quarta in generale a -2 dalla seconde – ci sarà... Ro.San.