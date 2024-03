Ginnastica artistica | Elisa Iorio e Carlo Macchini in finale in Coppa del Mondo | doppietta azzurra a Baku

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) A(Azerbaijan) prosegue la terza tappa delladeldi, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Ricordiamo che al termine della serie composta da quattro appuntamenti, su ogni attrezzo verranno assegnati due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il discorso non riguarda l’Italia, visto che la nostra Nazionale è già ammessa ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso). L’algerina Kaylia Nemour continua a sbalordire e, dopo la roboante staffilata da 15.433 firmata ieri alle parallele asimmetriche, ha confermato il proprio enorme tasso tecnico alla trave: primo posto con un esercizio dall’esorbiante D Score di 6.4, con cui ha toccato quota 14.533. La nordafricana è stata contenuta soltanto dalla cinese Qingqying ...