Gilardino | «Inter-Genoa mi fa rosicare tantissimo! Sentimento da portare»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Anon è ancora passata l’arrabbiatura perdi lunedì scorso. L’allenatore dei rossoblù, in conferenza stampa alla vigilia contro il Monza, lo ammette senza troppi giri di parole. PROSSIMO TURNO – Alberto, in conferenza stampa, presenta-Monza che arriva a cinque giorni dall’: «Sarà una partita molto aperta. Da parte nostra abbiamo archiviato la partita dell’altra sera, dove abbiamo speso. Abbiamo speso veramente tanto, sia a livello fisico sia di energie mentale. Abbiamo dovuto in questi giorni recuperare tutte le energie, da parte nostra quello che ho detto ai ragazzi e che ribadirò domani è di avere una grande ambizione dentro noi stessi. C’è da fare una partita nel modo giusto, dacome noi ...

