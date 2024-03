Gigi D’Agostino | furia del dj | “Datemi i miei soldi”

(Di venerdì 8 marzo 2024)del dj dopo l’esibizione al Festival di Sanremo: questa volta non le manda a dire Il suo ritorno in scena è stata una gioia immensa per tutti gli italiani che in questo lunghissimo e difficile periodo non lo hanno mai lasciato da solo.è riuscito a battere la malattia che lo aveva colpito ed, a distanza di anni, è ritornato a suonare. Lo ha fatto lo scorso mese nel Festival di Sanremo dove ha fatto ballare gli spettatori della Costa Smeralda, del pubblico dell’Ariston e quello da casa. Una vera e propria gioia per tutti, soprattutto per il nativo di Torino.(Foto Facebook) Cityrumors.itNella giornata di martedì 5 marzo il noto dj si è recato nella pretura di Mendrisio (Svizzera, dove vive da anni). Anche se l’uomo ...

Gigi D’Agostino fa causa al festival che non l’ha pagato : “Mi devono 30.000 euro - hanno dato un annuncio di malattia che non esisteva più”. Il ritorno di Gigi D’Agostino alla ribalta non tiene banco solamente nelle esibizioni. Se la performance a Sanremo nell’ultima edizione condotta da Amadeus, ... (ilfattoquotidiano)

