Giappone | il preside si versa troppo caffè | licenziato e pensione azzerata

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tokyo, 8 marzo 2024 – Unparticolarmente amaro per unse, che ha perso lavoro e diritti pensionistici per aver rubato la bevanda al self-service del negozio in cui era solito fare colazione. La storia, raccontata dal giornale nipponico Yomiuri, ha dell’incredibile: l’accusa nei confronti del 59enne è quella di essersito quotidianamente 180 yen (circa 1,12 euro) diin una tazza da 110 yen (68 centesimi). Non è chiaro come il provveditorato scolastico sia giunto a sapere dei piccoli furti del: il Mirror riporta che a segnalare la questione sia stato uno studente, mentre il New York Times afferma che un dipendente del negozio abbia colto in flagrante l’uomo. Fatto sta che il provveditorato ha chiesto il licenziamento. Il 59enne ha confessato di ...