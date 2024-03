Gianluca Vorzillo | “Continuerò ad investire al Sud | lontano da Napoli ho nostalgia”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 8 marzo 2024), patron di Edenlandia ed Acqua Flash, ha iniziato a 18 anni come commerciale nell’azienda del padre e da quel momento non si è mai fermato: “Ogni giorno mi sveglio e pretendo il massimo da me stesso” «Premesso la mia vicinanza ed il massimo rispetto per chi soffre davvero, devo dire che se mi chiede cosa è per me fare impresa le rispondo che è una specie di malattia. Mi sveglio tutti i giorni e voglio fare di più. Esigo tanto nei confronti di me stesso, per me fare impresa è la cura alla malattia che chiamo ambizione. Solo quando realizzo ciò che avevo immaginato e raggiungo i traguardi che mi sono prefissato sto bene e mi sento appagato».è un imprenditore ed un partenopeo Doc. Nato a, ad Aprile compie 37 anni, giovane ma già con una lunga esperienza imprenditoriale alle spalle. ...