Giallo Tim in Borsa | parola alla Consob

(Di venerdì 8 marzo 2024) Le quotazioni di Tim in questi giorni inpotrebbero ispirare un romanzo. Nella sola giornata di ieri il gruppo telefonico italiano ha perso un quarto della propria capitalizzazione subito dopo la presentazione del nuovo piano industriale post scorporo della rete e vendita dell’asset al fondo americano Kkr con il Tesoro a fare da guardiasua italianità. Non è certo frequente vedere uno dei 40 titoli del paniere principale FtseMib, fare un capitombolo del 23% in poche ore e perdere 1,5 miliardi di valore di. Solo ieri sono state scambiate azioni Tim per un quantitativo pari al 7% del suo capitale. A fornire il movente per l’attacco a Tim è stato un piano industriale che non ha convinto gli analisti, soprattutto nella traettoria che traccia sulla riduzione del debito. Non è poi stata considerata ...