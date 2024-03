Giacomo Magi è il nuovo rettore del quartiere di Porta Santo Spirito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arezzo, 8 marzo 2024 – La decisione è arrivata ieri sera durante una riunione del Consiglio giallo blu. E’ildeldi. Il consiglio direttivo ldella Colombina ha eletto ieri sera l’ex vicealla carica di titolare. Ildoveva infatti nominare il successore di Ezio Gori, ildimissionario che per 15 anni è stato alla guida diconquistando grazie a scelte e visioni, le ultime 13 lance d'oro. Le dimissioni di Ezio Gori, erano motivate da esigenze familiari, e sono arrivate a fine febbraio a un anno di distanza dalle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, fissate per il ...