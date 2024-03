(Di venerdì 8 marzo 2024) Il tono della voce è pacato, l’espressione del viso trasmette più amarezza che rabbia. Ma la scelta che Piergiulioannuncia ai giornalisti, dopo una notte probabilmente insonne, è dirompente: "Oggi è una giornata particolare: mi dimetto daprovinciale di". Non può prendersi, spiega, la responsabilità di quello che ritiene un grave errore politico. "Ora che è saltata la mia candidatura nel capoluogo, il partito non ha praticamente più candidati sindaci sul territorio. Modena è rimasta molto penalizzata da una trattativa a scacchiera che ha coinvolto anche realtà fuori provincia. Questo risultato apre una prateria al centro per le liste civiche e rischia di disorientare i nostri elettori, con pesanti effetti negativi sul voto".ha già comunicato la sua ...

Giacobazzi, l’annuncio choc: "Non sarò più coordinatore, ma rimango in Forza Italia. Candidato deciso a tavolino": Lo sfogo dell’esponente azzurro: "Qualcuno ha stabilito che è meglio perdere, ma con propri uomini. Per me le persone vanno scelte in base al loro valore, non per le percentuali dei partiti".ilrestodelcarlino

VIDEO | Candidature indigeste, Giacobazzi si dimette da coordinatore di Forza Italia: A 48 ore dall'annuncio dei candidati "mancanti" (Modena. Sassuolo e Reggio E.) sul quale è stato trovato un accordo al tavolo nazionale, pesa la scelta del coordinatore provinciale Piergiulio ...modenatoday

FORZA ITALIA, NEGRINI MANDA IN CRISI Giacobazzi CHE SI DIMETTE: Tensione tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Dopo la decisione di candidare Luca Negrini a sindaco di Modena, lo sfidante Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia lascia il Coordinamento Provinciale. " ...tvqui