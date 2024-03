Già protagonista di aggressioni | gli trovano cellulare e mazza in cella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe dovuto essere trasferito già da tempo per il suo burrascoso comportamento nella Casa di Reclusione di S. Angelo dei Lombardi, nella provincia di Avellino, dove è ristretto, ed invece si è resodi un nuovo episodio violento tra le sbarre, come denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che si chiede “perché l’uomo era ancora detenuto nel carcere santangiolese”. Spiega l’accaduto Tiziana Guacci, segretario regionale del SAPPE: “Questa mattina nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, durante una perquisizione ordinaria, sono stati rinvenuti due smartphone, un caricabatterie, un oggetto rudimentale ed unadi ferro, il tutto ben occultato sotto una mattonella. Gli oggetti in questione sono stati ritrovati nelladi un detenuto che già in precedenza si era reso ...