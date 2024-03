GF 2023 | Beatrice Luzzi fa una richiesta spiazzante a Massimiliano Varrese | si tratta di strategia?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 8 marzo 2024)sembra ora andare d’accordo connella casa del GFnonostante le divergenze avute in passato, così che ha chiesto all’inquilino un aiuto per confermare di essere dalla sua parte. Ciò ha sorpreso molti utenti, visto che hanno accusato i due di essersi avvicinati solo per gioco e, per allearsi contro i giovani della casa.è sembrato seguire il suggerimento diin puntata. La loro tregua è reale o puramente strategica? GFchiede un favore adurante un fuori onda della puntata del GFdi ...