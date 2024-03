Genoa | Spence | 'Conte? Al Tottenham non ho avuto rapporti con lui | è uno che fa a modo suo'

(Di venerdì 8 marzo 2024) Djed, arrivato in prestito alnel mercato invernale, ha parlato in un'intervista a The Athletic, dove ha toccato diversi argomenti,...

Tra Monza e Genoa il confronto tra gli emergenti Palladino e Gilardino: Il Monza, fiammeggiante matricola, terminò il campionato scorso all’undicesimo posto. Si parlò di miracolo autentico, favorito dai ragguardevoli investimenti dell’allora patron Silvio Berlusconi. A di ...liguriasport

Genoa, Spence critica un tecnico italiano: 'Con lui non mi sono..': L'esterno del Genoa, giunto in nel mercato invernale dal Leeds United, Djed Spence, intervistato a The Athletic, si è soffermato anche del rapporto con Antonio Conte nel periodo in cui entrambi erano ...monza-news

Genoa, Gilardino: “Col Monza dovremo fare una partita da Genoa”: Alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, è intervenuto in conferenza stampa ...buoncalcioatutti