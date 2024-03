Genoa Monza | i convocati biancorossi | ecco le scelte di Palladino

Genoa-Monza è anche Gilardino contro Palladino : il genoano tra i papabili per il futuro dei brianzoli. Il 4-1 subìto contro la Roma non ha lasciato strascichi. anche perché, a differenza di altre volte, il Monza ha convinto pur perdendo.... (calciomercato)

Monza - Palladino: "Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo": Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato anche dello stato forma della squadra: “I numeri del Monza sono importanti e fa ...napolimagazine

Gilardino: "Felice che i giovani tecnici stiano facendo bene": "Sono felice che ci siano tanti allenatori giovani che stanno facendo bene - le parole del tecnico Alberto Gilardino presentando la sfida dei suoi contro il Monza -. Le mie energie le ...tuttojuve

Serie A, verso Genoa-Monza: sfida speciale per Palladino, squalifica confermata per il Papu Gomez: Per tanti fattori la sfida del Monza con il Genoa non potrà mai essere solamente una di trentotto. La conferenza di mister Palladino.ilcittadinomb