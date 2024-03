Calciomercato Genoa : nel mirino l’attaccante rivelazione della Serie A per l’estate e Gudmundsson…. Il Genoa sta ancora pensando alla partita persa contro l’Inter per 2-1 a San Siro, soprattutto al calcio di rigore assegnato per il contatto (non-contatto) ... (webmagazine24)

Genoa-Monza, Gilardino: "Gara aperta, dobbiamo avere ambizione": Ai ragazzi ho detto di avere una forte ambizione e di giocare la gara da Genoa". "I momenti normali di Gudmundsson possono essere decisivi" Squalificato Vasquez, Gilardino dovrà fare a meno anche di ...sport.sky

Genoa, Gilardino: “Dobbiamo fare una partita da Genoa. Mi aspetto tanto da Gudmundsson”: Impegno casalingo per il Genoa di Gilardino contro il Monza, occasione per mettere punti sulla salvezza, non troppo lontana visto l’andamento della squadra, per aggrapparsi al Monza diretta avversaria ...itasportpress

Pagina 2 | Gilardino torna su Inter-Genoa: "Una settimana con il sentimento di inca**atura": L'allenatore rossoblù riaccende le polemiche per il calcio di rigore concesso ai nerazzurri nell'ultimo turno di Serie A ...tuttosport