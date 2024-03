Gender pay gap in Italia tra i migliori in Europa | i settori con meno divario retributivo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilpay gap insi riduce. Il nostro Pese risulta tra iin assoluto inper questo dato, che indica quale sia la differenza tra le retribuzioni delle donne rispetto agli uomini. Non tutti isono uguali però: in alcuni il rapporto si inverte. Differenze sensibili anche tra fasce di età e lavoratori a tempo pieno e part-time. I dati Eurostat, i più aggiornati su questo tipo di feno, non tengono però conto delle microimprese, che incompongono il 78,3% del totale delle aziende in attività. Secondo CNA, in questi ambienti ilpay gap si riduce ulteriormente, avvicinando il nostro Paese alla parità di retribuzione.pay gap in, la classifica dei ...

