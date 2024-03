"Un porto provvisorio per gli aiuti a Gaza". Ma Netanyahu tira dritto : "Attaccheremo Hamas". Nelle prossime settimane gli Usa costruiranno un porto provvisorio al largo delle coste di Gaza per gestire gli aiuti umanitari via mare (Leggi)

Gaza, Netanyahu: "Offensiva Israele continua". Hamas si divide su accordo: Israele prosegue l'offensiva a Gaza, con Rafah nel mirino. Hamas, intanto, si divide sull'accordo per il cessate il fuoco. L'inizio del Ramadan intanto si avvicina, le possibilità di arrivare ad una ...adnkronos

Israele fa buon viso a cattivo gioco e accoglie il piano Usa per un porto temporaneo a Gaza: Israele accoglie favorevolmente il piano degli Stati Uniti per costruire un «molo temporaneo» sulla costa di Gaza per fornire aiuti umanitari via mare ...globalist

Medio Oriente: niente tregua per Ramadan, Netanyahu avanti su Rafah. Usa: un porto a Gaza per aiuti: Cala il sipario con un nulla di fatto sull'ennesima tornata di colloqui al Cairo. Netanyahu è determinato ad andare avanti ad ogni costo con l'offensiva ...lastampa