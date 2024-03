Gaza | Netanyahu | “Offensiva Israele continua” Hamas si divide su accordo

Biden vara un porto temporaneo per portare aiuti a Gaza : “Non abbiamo aspettato Israele” Netanyahu : “Colpiremo Hamas a Rafah”. Le notizie sul conflitto Israele- Hamas di giovedì 7 marzo, in diretta. Wsj: «La Casa Bianca ha celato la reale entità degli aiuti militari a Israele». ... (Leggi)

