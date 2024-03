Gaza | Hamas | “Possibile nuovo round colloqui prima inizio Ramadan”

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – “Il fallimento dei negoziati al Cairo non significa necessariamente la fine delle trattative” con Israele. Lo afferma Mohamed Nazzal, membro dell’ufficio di, in una dichiarazione ad Al Jazeera in cui ha suggerito la possibilità di un48 oredell’di, data entro la quale il presidente americano, Joe L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Chico Forti, Manuela Moreno: “Vuole uscire da innocente, lo aspettiamo in Italia” Oliveri: “Avvio lavori tunnel subportuale Genova frutto grande collaborazione” Apple, multa Ue da 1,8 miliardi per streaming musica Inchiesta Perugia, ...

Gaza, Israele sparò ai civili in fila per gli aiuti, ma precisa: "Spari solo a chi si avvicinava": Si torna a parlare dell'incidente che a Gaza ha spinto le forze israeliane a sparare sui civili in fila per gli aiuti, Israele ha ammesso le sue colpe specificando però ciò che è accaduto.notizie

Come funzionerà il "molo umanitario" per Gaza: Non c'è più tempo: la popolazione della Striscia di Gaza schiacciata dalla guerra tra Israele e Hamas è allo stremo e ogni istante che passa in migliaia rischiano la vita. L'Organizzazione Mondiale ...today

Biden promette di aiutare Gaza e accusa Trump di essersi inchinato a Putin: Joe Biden ha confermato una nuova missione statunitense per fornire aiuti a Gaza e ha ripetutamente preso di mira Donald Trump nel suo discorso sullo stato dell’Unione di giovedì ...globalist