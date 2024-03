Gaza City | lancio difettoso di aiuti umanitari dal cielo | 5 palestinesi rimangono uccisi – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sono almeno cinque le vittime tra i cittadinidell’incidente che questa mattina si è verificato a ovest di. Uno dei lanci dall’alto diche in questi giorni riforniscono la Striscia di cibo è risultato. l paracadute di alcuni pallet su cui sono assicurati i container non si sono aperti correttamente dopo esser stati scaricati dall’aereo in transito. I container hanno quindi preso forte velocità durante la caduta, rendendo difficile se non impossibile per le persone a terra provare a prevedere e spostarsi dalla traiettoria. Neidiffusi in rete e rilanciati da numerosi media locali, come Al Arabiya, AL Jazeera e l’israeliana Kan, si vedono i container cadere come proiettili, anticipati anche da alcuni sacchi che ...