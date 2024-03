Gap salariale nelle aziende auto? Ancora c’è E in Italia 4 auto su 10 sono comprate da donne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) E’ andata in scena a Milano la terza edizione del Pink Motor Day, l’evento che tratta un argomento quanto mai attuale, come la presenza femminile nel mondo della mobilità. Il tema è stato “Mind the gap”, ovvero l’attenzione che dev’essere prestata alle distinzioni salariali cheesistono tra uomo e donna, anche nel business dell’motive. Dove una ricerca di GiGroup Holding ha evidenziato come solamente il 50% degli intervistati abbia dichiarato che la propria azienda garantisce parità di retribuzione e opportunità alle. E il 40,8% offre alle lavoratrici congedi parentali, flessibilità negli orari e facilitazioni varie. Il nostro Paese, comunque, tra gli 11 presi in considerazione dalla survey è risultato il più sensibile nel garantire parità di stipendi e carriera (66%), e si ben comportato anche nella ...