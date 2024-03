Fvg | Meloni a Pordenone per firma accordo sviluppo e coesione**

Anmil, in Fvg 5.895 infortuni donne sul lavoro su 15.732: In Friuli Venezia Giulia nel 2023 vi sono stati ben 15.732 infortuni totali, di cui 5.895 hanno riguardato le donne. Per quanto riguarda, poi, le malattie professionali denunciate, sempre nel 2023, so ...ansa

Pordenone, il giorno della Presidente Meloni: cambia sosta e viabilità, politici divisi sulla visita: Loperfido (Fdi): mancanza di rispetto istituzionale. Il Bene comune: propaganda. Pirotta (Pd): io ci sarò. Salvador (La Civica): in questa provincia a ...messaggeroveneto.gelocal

Giorgia Meloni a Pordenone: Pordenone si è svegliata sotto una pioggia leggera ma costante: nel giorno della Festa internazionale delle donne, la città ospita la prima donna premier d’Italia, Giorgia Meloni. Queste le tappe ...rainews