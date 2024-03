Furti nelle scuole | i Carabinieri recuperano tablet e pc e individuano il responsabile

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pescara - Le forze dell'ordine hanno svolto un'operazione di recupero deie dei pc rubatiscorse settimane presso lelocali 'Di Blasio' (Primaria), 'De Zelis' (Infanzia) e 'Alessandrini' (Istituto Tecnico) a Montesilvano. Grazie all'attività investigativa deidi Montesilvano, ilè stato individuato e denunciato per furto aggravato. Le immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza hanno giocato un ruolo fondamentale nell'identificare il ladro. Nella scorsa notte, i militari hanno rintracciato un uomo di 34 anni, cittadino italiano con precedenti penali, mentre si accingeva a compiere altri colpi. Quest'uomo era già sotto restrizioni per reati simili e soggetto a divieto di ritorno nel comune di Montesilvano, emesso dal Questore di Pescara su proposta ...

I furti col "jammer" nelle auto di chi porta i figli a scuola : come difendersi. Il dispositivo elettronico è in grado di interferire con le frequenze dei telecomandi di chiusura delle portiere delle auto mobili (ilgiornale)

Aci San Filippo, tentato furto con “spaccata” sventato dai Carabinieri: nella frazione Aci San Filippo di Aci Catena, immediatamente dopo che, allo scattare dell’allarme silenzioso installato presso l’esercizio commerciale, era stata allertata del furto in atto la ...cataniaoggi

Tenta di rubare un’auto, persona denunciata per furto a Bibbiena: Un cinquantenne romeno, senza fissa dimora, sorpreso nel momento in cui aveva forzato le serrature di alcune auto in sosta e aveva cercato di metterle in moto, collegando i fili di accensione ...lanazione

Vittoriale: nuovo sopralluogo dei Carabinieri dopo il maxi furto: Rubate opere d'arte in oro di Umberto Mastroianni Furto milionario al Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) dove sono state rubate le opere d’arte esposte nella mostra ‘Come un oro caldo e fluido. G ...informazione