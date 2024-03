Furiosa | Anya Taylor-Joy sognava di radersi la testa | Poi George Miller mi ha visto e ha cambiato idea

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024)-Joy non avrà il cranio rasato come Charlize Theron nel prequelper via della scelta del regista-Joy, ha rivelato la sua eccitazione nell'interpretare la protagonista di: A Mad Max Saga, svelando la sua unica delusione: non essersi potuta radere lacome Charlize Theron, che ha interpretato il personaggio in Mad Max: Fury Road. Parlando con Empire Magazine,-Joy ha parlato del processo dietro le quinte per dare vita al suo personaggio. "Mi sono sentita così ferocemente protettiva nei confronti die ferocemente protettiva nei confronti dei suoi interessi", ha spiegato. "Ero così entusiasta di radermi la ...