Furia di islamici e femministe al contrario contro i manifesti di Ceccardi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) La verità fa male, lo sai, cantava nel lontano 1966 Caterina Caselli. Un'espressione diventata di uso comune, che cade come un vestito sartoriale sull'incredibile vicenda dei 150voluti da Susanna. E con i quali l'europarlamentare della Lega ha letteralmente tappezzato Roma. Un grido di allarme per la condizione, troppo spesso di inferiorità, nella quale le donne musulmane sono costrette a vivere. Anche nel nostro Paese. Un'affissione nella quale si vede una donna con il niqab e la scritta in arabo e in italiano "in Europa hai gli stessi diritti di tuo marito" e "8 marzo festa di tutte le donne". Un messaggio, come era prevedibile, volutamente distorto dall'Islam,e dai nipotini di Carlo Marx. Il Consiglio degli ambasciatori della Lega araba in Italia ha infatti protestato. "La Lega ha lanciato un ...