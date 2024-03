Fu uccisa con calci e pugni | l’ex compagno evita l’ergastolo L’8 marzo amaro della famiglia di Giulia Rigon

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sono passati meno di due anni e mezzo da quandoè stata brutalmente assassinata e il suo corpo è stato ritrovato all’interno di un camper usato come abitazione e parcheggiato a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Da allora l’unico accusato dell’omicidio,vittima Henrique Cappellari, 30enne di origini brasiliane, si è sempre dichiarato innocente, nonostante le ricostruzioni degli investigatori e dei pm. A distanza di due anni e mezzo, l’82024, la Corte d’Assise di Vicenza lo ha condannato a 21 anni di carcere per omicidio aggravato, e a 600mila euro di risarcimento danni per i familiarivittima. L’imputato ha ricevuto dal tribunale collegiale, presieduta dal giudice Lorenzo Miazzi, una sentenza più mite rispetto a ...