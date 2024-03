Frode fiscale | il fisco spagnolo chiede il carcere per Carlo Ancelotti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’allenatore italiano del Real Madrid non avrebbe versato all’Erario un importo di oltre un milione di euro di diritti d’immagine per il 2014 e 2015 e ora rischia una condanna a 5 anni di reclusione L’allenatore del Real Madridè finito nel mirino dele in particolare della Procura di Madrid che ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per il tecnico, con l’accusa di aver frodato le casse pubbliche per 1.062.079 di euro nella prima esperienza sulla panchina dei “Blancos”. Ma il tecnico emiliano si difende affermando di aver già pagato quanto dovuto.rischia il– Cityrumors.it A gennaio scorso con la vittoria nella Supercoppa di Spagna contro i rivali del Barcellona, l’allenatore italiano ha alzato al cielo l’ennesimo trofeo ...