(Di venerdì 8 marzo 2024)sutornadi, il programma in cui Mauriziomette in luce i difettisocietà italiana grazie ai suoi personaggi. Torna2024 su, in prima serata,diil one-man show con Maurizioche ci riproporrà le sue irresistibili imitazioni. Quali personaggi vecchi e nuovi del comico gese vedremo, e quali fatti di attualità politica e socialesettimana l'avranno ispirato? Lo scopriremoquando salirà sul palco dell'acclamatissimo programma, disponibile anche sudi ...

Fratelli di Crozza - monologo : "L'ironia di Crozza dopo le milioni di visualizzazioni che la sua imitazione di Biden ha ottenuto all'estero". Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza – il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza commenta, con la consueta ... (ilgiornaleditalia)

Fratelli di Crozza - Salvini : "Le offese - le denunce - le indagini - sono solo medaglie." Salvo accorgersi di essere un pallone gonfiato. Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni del ... (ilgiornaleditalia)

Fratelli di Crozza - Calenda : "Sono nato con la coda tra le gambe! Adesso mi tocca andare da Conte con questa". Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - nei panni di Carlo Calenda che dopo ... (ilgiornaleditalia)

Fratelli di Crozza, stasera 8 marzo su NOVE e in streaming su discovery+: anticipazioni della puntata: Stasera torna su Nove Fratelli di Crozza, il programma in cui i personaggi di Maurizio Crozza mettono in luce la società italiana attraverso una pungente satira.movieplayer

Ascolti tv, 'The Voice Senior' in testa: i dati della serata: Sul Nove 'Fratelli di Crozza' ha raccolto 1.089.000 telespettatori e il 5,7%, mentre La7 con 'Propaganda Live' ha conquistato 825.000 telespettatori e il 5,9% e Rai3 con 'Un giorno in Pretura', ...adnkronos

Ascolti tv, 'The Voice Senior' stravince in prime time. Fratelli di Crozza...: 'The Voice Senior' di Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della serata di venerdì 1 marzo 2024 con 3.739.000 telespettatori e il 23,2% di share. ' Terra Amara' su Canale 5 ha ottenuto invece 2.978.000 ...affaritaliani