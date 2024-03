Frasi di Piscina sui trans La Lega chiede scusa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Alla fine arrivano le scuse, ma non dal diretto interessato, il segretario milanese e consigliere comunale dellaSamuele, che lunedì in Consiglio comunale ha detto "che in via Mosso c’eranoessuali che sputavano sangue infetto contro le forze dell’ordine", ma dai consiglieri comunali del Carroccio Alessandro Verri, capogruppo a Palazzo Marino, e Deborah Giovanati: "Chiediamo noiper il consiglierese qualcuno dovesse essersi offeso dalle sue parole, per una frase travisata. È chiaro che è inaccettabile un certo tipo di linguaggio per di più in un’istituzione e ci assumiamo tutta la responsabilità per un componente del nostro gruppo". Verri e Giovanati, però, subito dopo aggiungono che "pretendiamo lo stesso rispetto da parte del consigliere del Pd Michele Albiani che ...