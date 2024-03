Frana a Vaiano Tratta Prato-Vernio | più treni durante il weekend

Vaiano : frana strada regionale 325 - aperto un varco dal Bolognese. E' stato aperto un varco dal Bolognese , zona Castiglion de' Pepoli, per far passare i camion coi primi rifornimenti di viveri e carburante alle popolazioni ... (firenzepost)

Vaiano : ancora chiusa per frana la strada regionale 325. Come spostarsi in treno ed in bus. Ci vorranno ancora diversi giorni prima che la strada regionale 325 a Vaiano in provincia di Prato possa essere riaperta al traffico, dopo la frana di venerdì ... (firenzepost)