FOTO | Lo stage di AEW Collision si rifà definitivamente il look?

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’AEW ha intrapreso un percorso evolutivo, segnato da cambiamenti e sviluppi significativi in vari aspetti, compresa la presentazione. Dopo la realizzazione di una nuova scenografia per Dynamite, sembra che anchesubirà una trasformazione, ma potrebbe essere solo per l’episodio di questa settimana. Con la determinazione di rendere il 2024 un anno eccezionale, la compagnia ha dichiarato un cambiamento dopo il pay-per-view Revolution, segnando la fine di un’era e l’inizio di nuove proposte. Nuovo? Secondo rumor, l’amministratore delegato della compagnia Tony Khan vede il periodo post-Revolution come il momento opportuno per introdurre un nuovo design per Dynamite. Questa mossa significa l’inizio di un nuovo capitolo, in particolare dopo lo straordinario triennio di Sting e la sua uscita di scena da imbattuto Tag team champion. ...