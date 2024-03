Fortnite | Capitolo 5 | tutte le novità della Season 2

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 8 marzo 2024) Miti, leggende e proiettili: leintrodotte dalla2 del5 discomodano persino l’Olimpo. Scopriamole! L’isola diresta altrimenti sempre la stessa che ha accompagnato l’esordio del5, ma i rumor sulla2 sono confermati: tra le moltedi cui parlare, la stagione è intitolata “Miti e mortali” per un motivo. Il tema centrale, stavolta, è infatti la mitologia greca. Dubitiamo fortemente che le perversioni delle divinità elleniche intacchino l’ambiente di gioco “pulito” messo in piedi da Epic Games, ma questo non sembra impedire a Zeus, Afrodite e compagnia lagnante di entrare di peso nella delirante lore dell’isola. Senza contare le location, le armi, gli oggetti mitici… preparatevi a una ...